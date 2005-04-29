Ante el descubrimiento de una red dedicada al fraude en exámenes de conducir, FACUA demanda al Gobierno medidas urgentes para proteger los intereses de los consumidores
FACUA pone a disposición de los usuarios afectados un teléfono y una dirección de correo electrónico para asesorarles sobre las primeras medidas que deben llevar a cabo ante los cierres de las autoescuelas.
FACUA.org
España-29/04/2005
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Ante el descubrimiento de una red dedicada al fraude en exámenes de conducir en diecinueve provincias, que ya ha generado la detención de ochenta y cuatro personas, la Federación de Consumidores en Acción (FACUA) demanda al Gobierno medidas urgentes para proteger los i