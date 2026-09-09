FACUA Asturias pide a Transportes que garantice un transporte ferroviario de calidad en el Principado
La asociación ha solicitado información sobre las actuaciones previstas y en ejecución que se están desarrollando actualmente en la región.
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Asturias-09/09/2026
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Imagen: Paco Paredes | EFE.
FACUA Asturias se ha dirigido a la Dirección General de Transporte por Carretera y Ferrocarril del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible para pedirle que garantice un transporte ferroviario de calidad en la región y le informe sobre las políticas previstas y