FACUA Cádiz respalda la apuesta por la implantación del tranvía en el Campo de Gibraltar
La asociación considera que la comarca necesita una apuesta decidida por el transporte público y advierte de que la mejora de las carreteras no resolverá por sí sola los problemas de movilidad.
FACUA.org
Cádiz-14/09/2026
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Imagen: Foto de archivo del Trambahía.
FACUA Cádiz respalda la propuesta de implantar un sistema tranviario que conecte los principales municipios del Campo de Gibraltar y considera que la mejora de la movilidad de la comarca pasa necesariamente por el desarrollo de una red de transporte público eficaz, suf