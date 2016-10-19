Más noticiasProceso penal por fraude en la venta de inversiones filatélicas

Anticorrupción pide 27 años de prisión para el presidente de Fórum Filatélico

FACUA, personada en la causa como acusación particular en representación de alrededor de tres mil afectados, prepara su escrito de calificación.

FACUA.org / Europa Press
España-19/10/2016
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La Fiscalía Anticorrupción solicita un total de 27 años de prisión para el presidente de Fórum Filatélico Francisco Briones Nieto, acusado de delitos de estafa, insolvencia punible, falseamiento de cuentas y blanqueo de capitales en un caso de frau

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