Anulada una deuda de una tarjeta de Citibank por el tamaño de la letra pequeña del contrato
Un juzgado de Castellón da la razón al usuario al considerar que para leer las condiciones "se necesita el uso de una lupa".
FACUA.org
Comunitat Valenciana-21/11/2017
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La Audiencia Provincial de Castellón ha anulado una cláusula de un contrato bancario por la dimensión de la letra. El auto dictado por el tribunal señala que la tipografía usada es «tan minúscula que se necesita el uso de una lupa no siendo suficiente