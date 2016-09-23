Nuestras accionesLa asociación viene denunciando multitud de casos

Anulado otro cargo de Iberdrola a un usuario por alterar supuestamente su contador: le pedía 3.130 euros

FACUA denunció el caso ante el Servicio Territorial de Industria y Energía de Valencia, que estimó la reclamación. El aparato había sido inspeccionado sin contar con la presencia del afectado.

FACUA.org
España-23/09/2016
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El Servicio Territorial de Industria y Energía de Valencia ha anulado un cargo de 3.130 euros que Iberdrola reclamó a un usuario tras responsabilizarle de la supuesta manipulación de su contador.

Así lo ha estipulado dicho organismo despu&eac

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