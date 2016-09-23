Anulado otro cargo de Iberdrola a un usuario por alterar supuestamente su contador: le pedía 3.130 euros
FACUA denunció el caso ante el Servicio Territorial de Industria y Energía de Valencia, que estimó la reclamación. El aparato había sido inspeccionado sin contar con la presencia del afectado.
FACUA.org
España-23/09/2016
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La resolución estima todos los argumentos de FACUA Comunidad Valenciana. | Imagen: flickr.com/agirregabiria (CC BY-NC-ND 2.0).
El Servicio Territorial de Industria y Energía de Valencia ha anulado un cargo de 3.130 euros que Iberdrola reclamó a un usuario tras responsabilizarle de la supuesta manipulación de su contador.
Así lo ha estipulado dicho organismo despu&eac