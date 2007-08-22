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Aparece en España el dentífrico que inició la alerta mundial por la contaminación con dietilenglicol, Mr. Cool

Ya han trascendido diez marcas con la sustancia tóxica, pero el INC se ha negado a aclarar a FACUA si ha analizado todas las importadas ilegalmente.

FACUA.org
España-22/08/2007
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) informa que el dentífrico que inició la alerta mundial por la contaminación con dietilenglicol (DEG), Mr. Cool, también ha sido detectado en España.

Ya han trascendido diez marcas con la susta

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