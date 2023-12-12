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Importaciones ilegales de dentífricos
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Otro dentífrico Colgate, esta vez procedente de Sudáfrica, debe ser retirado del mercado por riesgo de intoxicación
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FACUA pide mayor transparencia para evitar la "alarma social" tras la detección de dentífricos Colgate contaminados en Galicia
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Ordenada la retirada de un lote de dentífricos Colgate por riesgo de intoxicación
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Retirados 25.000 tubos de pasta de dientes en trenes de Renfe por contener el tóxico dietilenglicol
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Aparece en España el dentífrico que inició la alerta mundial por la contaminación con dietilenglicol, Mr. Cool
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Rumanía detecta el mayor porcentaje de dietilenglicol hasta la fecha en un dentífrico del que el INC se negó a informar a FACUA
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Detectada la sustancia tóxica dietilenglicol en otras tres marcas de dentífricos
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Detenidos dos empresarios que importaron ilegalmente dentífricos de multinacionales del sector
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Sanidad detecta el tóxico dietilenglicol en otras cinco marcas de dentífricos
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Sólo un 1% de las importaciones de dentífricos se sometieron a control aduanero en el primer semestre de 2007
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FACUA ve "inaceptable" que la directora general de Consumo achaque al "desconocimiento científico" el temor sobre los dentífricos con dietilengligol
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Más de 693.000 unidades de dentífricos han sido inmovilizadas en toda España
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FACUA alerta que otra de las marcas de dentífricos inmovilizadas podría contener dietilenglicol
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Ya son más de 180.000 los dentífricos inmovilizados en toda España
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FACUA pide a las comunidades autónomas las marcas de los dentífricos importados ilegalmente
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FACUA detecta la venta de importaciones ilegales de dentífricos Signal, Close up y Crest
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Colgate-Palmolive sigue sin contestar a las preguntas de FACUA
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Sanidad detecta dietilenglicol en muestras de dentífrico de la marca Tri Leaf incluidas en neceseres de regalo
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FACUA pide a Sanidad que aclare si sus análisis cubren muestras de Colgate de los cinco países desde los que se ha importado ilegalmente
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La Sanidad canadiense detecta la bacteria Escherichia Coli en el Colgate fraudulento
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La Consejería de Salud andaluza moviliza a sus delegaciones para localizar los dentífricos denunciados por FACUA
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FACUA detecta en el mercado dentífricos importados ilegalmente de Sudáfrica y Egipto etiquetados con la marca Colgate
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El INC asegura que es "totalmente imposible" que en España entren dentífricos contaminados
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Canadá investiga un lote de pasta Colgate falsificada
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Colgate advierte en EE.UU. de la venta de pasta de dientes que usa ilegalmente su marca con posible origen en Sudáfrica
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