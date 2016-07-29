Aprobada moción contra la cláusula suelo de la Hipoteca Joven de Caja Rural, a petición de FACUA Granada
La caja deberá eliminar de inmediato esta condición y devolver las cantidades pagadas de más a los usuarios.
FACUA.org
Granada-29/07/2016
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Tras la denuncia de FACUA Granada, el Ayuntamiento ha aprobado este viernes 29 de julio, con el apoyo de todos los grupos municipales, una moción por la que se insta a Caja Rural de Granada a eliminar de inmediato la cláusula suelo que la entidad ha venido incluyendo en su hipoteca