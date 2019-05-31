Aqualia indemniza con 431 euros a un socio de FACUA Almería lesionado por una alcantarilla en mal estado
La asociación reclamó al Ayuntamiento, que resolvió que la responsabilidad del mantenimiento de la arqueta era de la empresa al tener la concesión del servicio municipal de aguas.
FACUA.org
Almería-31/05/2019
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Tras la acción de FACUA Almería, Aqualia ha indemnizado con 431 euros a un usuario que sufrió una lesión tras pisar una alcantarilla en mal estado. Aunque la asociación dirigió su reclamación al Ayuntamiento, este resolvió que la responsabil