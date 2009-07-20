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Argentina declara la alerta sanitaria animal al haberse detectado casos de gripe A en cerdos

Este es el segundo caso en el que se detecta la presencia del virus en una granja porcina.

FACUA.org
Internacional-20/07/2009
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El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) de Argentina ha declarado este viernes la alerta sanitaria animal en todo su territorio después de que se detectase el virus de la gripe A (H1N1) en cerdos en la provincia de Buenos Aires.

La declaración de a

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