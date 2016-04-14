Ausbanc y Manos Limpias pidieron a dos bancos 3 millones por 'salvar' a la infanta, según El Confidencial
La Audiencia Nacional investiga por extorsión y fraude procesal a Luis Pineda, Miguel Bernad, Virginia López Negrete y más de una decena de estrechos colaboradores de ambas organizaciones.
FACUA.org
España-14/04/2016
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
El presidente de Ausbanc, Luis Pineda (izquierda), y el secretario general de Manos Limpias, Miguel Bernad.
Ausbanc y Manos Limpias contactaron con dos de los mayores bancos españoles para ofrecerles la retirada de la acusacion contra la infanta Cristina en el caso Nóos a cambio de 3 millones de euros, según publica este jueves el diario