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Ausbanc y Manos Limpias pidieron a dos bancos 3 millones por 'salvar' a la infanta, según El Confidencial

La Audiencia Nacional investiga por extorsión y fraude procesal a Luis Pineda, Miguel Bernad, Virginia López Negrete y más de una decena de estrechos colaboradores de ambas organizaciones.

FACUA.org
España-14/04/2016
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Ausbanc y Manos Limpias contactaron con dos de los mayores bancos españoles para ofrecerles la retirada de la acusacion contra la infanta Cristina en el caso Nóos a cambio de 3 millones de euros, según publica este jueves el diario

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