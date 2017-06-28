Más noticiasLa homeopatía no es perjudicial, concluyen, pero tampoco cura

Australia estudia prohibir que las farmacias vendan homeopatía por los riesgos para la salud

Existe el "riesgo de crear una percepción de fiabilidad y eficacia en la mente del consumidor dado el estatus de la farmacia como proveedor de atención médica", dice el Ministerio de Sanidad australiano.

FACUA.org
Internacional-28/06/2017
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El Gobierno de Australia estudia prohibir que las farmacias vendan homeopatía por los riesgos que ésta entraña para la salud, según informa hipe

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