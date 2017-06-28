Australia estudia prohibir que las farmacias vendan homeopatía por los riesgos para la salud
Existe el "riesgo de crear una percepción de fiabilidad y eficacia en la mente del consumidor dado el estatus de la farmacia como proveedor de atención médica", dice el Ministerio de Sanidad australiano.
FACUA.org
Internacional-28/06/2017
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El Gobierno de Australia estudia prohibir que las farmacias vendan homeopatía por los riesgos que ésta entraña para la salud, según informa hipe