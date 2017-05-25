AVE a 25 euros: FACUA considera inaceptable que Renfe sea incapaz de evitar el colapso de su web
FACUA lamenta la irresponsabilidad de la compañía al contar con un sistema de venta online que falla al lanzar ofertas especiales.
FACUA.org
España-25/05/2017
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Al igual que el mes pasado, la web de Renfe falla el día de su promoción de trayectos de AVE por 25 euros. | Imagen: flickr.com/tigertrains (CC BY 2.0).
FACUA-Consumidores en Acción considera inaceptable que, una vez más, Renfe haya sido incapaz de evitar el colapso de su página web al lanzar su promoción de billetes de AVE a 25 euros por trayecto.
Nada más comenzar la oferta, a las 0.00 horas de este jue