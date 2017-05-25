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AVE a 25 euros: FACUA considera inaceptable que Renfe sea incapaz de evitar el colapso de su web

FACUA lamenta la irresponsabilidad de la compañía al contar con un sistema de venta online que falla al lanzar ofertas especiales.

FACUA.org
España-25/05/2017
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FACUA-Consumidores en Acción considera inaceptable que, una vez más, Renfe haya sido incapaz de evitar el colapso de su página web al lanzar su promoción de billetes de AVE a 25 euros por trayecto.

Nada más comenzar la oferta, a las 0.00 horas de este jue

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