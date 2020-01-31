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Baleares abre expedientes sancionadores a las eléctricas denunciadas por FACUA por fraude en sus ofertas

La asociación advirtió de que las compañías omiten los impuestos indirectos en su publicidad, induciendo a creer a los usuarios que sus tarifas son mucho más bajas.

FACUA.org
España-31/01/2020
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La Dirección General de Consumo del Gobierno de las Islas Baleares ha abierto expedientes sancionadores a ocho comercializadoras eléctricas denunciadas por FACUA-Consumidores en Acción por publicidad engañosa. Se trata de un fraude generalizado en el sector eléc

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