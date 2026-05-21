Consumo abre expediente a una gran inmobiliaria que alquila miles de viviendas por imponer cláusulas abusivas a los inquilinos
El ministerio que dirige Pablo Bustinduy ha identificado cuatro potenciales infracciones que podrían acarrear multas de hasta 1.000.000 euros por cada una o entre seis y ocho veces el beneficio ilícito.
FACUA.org
España-21/05/2026
El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha abierto expediente a una gran inmobiliaria de España que alquila miles de viviendas en varias ciudades por imponer cláusulas abusivas a los inquilinos.
Consumo identificó