Bancos ocultan la existencia de seguros de vida para reclamar a herederos el pago de sus hipotecas
El Tribunal Supremo alerta de este tipo de abusos, en el que los bancos, sabedores de que existen los seguros, presionan con la ejecución hipotecaria para que los herederos paguen sin esperar al seguro.
FACUA.org
España-10/10/2017
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
El presidente de la Sala Civil del Tribunal Supremo, Francisco Marín Castán, ha alertado públicamente de un tipo de abuso bancario vinculado a las hipotecas que cada vez se produce con más frecuencia. Un abuso que, para mayor dolor de los afectados, se