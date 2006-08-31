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Bayer se enfrenta a una serie de pleitos por los problemas ocasionados por su arroz transgénico Liberty Link 602

Se vendió en centros comerciales estadounidenses pese a que no era apto para el consumo humano.

FACUA.org
Internacional-31/08/2006
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La multinacional alemana Bayer se enfrenta a más pleitos a causa de los problemas ocasionados por su arroz transgénico Liberty Link 602 que se vendió en centros comerciales estadounidenses cuando no era apto para el consumo humano.

El portavoz de la empresa, Greg C

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