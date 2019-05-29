BBVA intentó cobrar 4.808 euros de la financiación de un contrato resuelto a los cinco días de firmarse
FACUA Sevilla reclamó al banco que anulara la falsa deuda del afectado y eliminara sus datos del fichero de morosos en el que le había incluido por negarse a pagar.
FACUA.org
Sevilla-29/05/2019
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Fachada de la clínica de iDental en Córdoba. | Imagen: FACUA Córdoba.
BBVA ha anulado una supuesta deuda de 4.808 euros a un socio de FACUA Sevilla por un tratamiento en iDental que nunca se llevó a cabo. El afectado ejerció su derecho de desistimiento apenas cinco días después de firmar el contrato, pero el banco le reclamó el pa