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BBVA intentó cobrar 4.808 euros de la financiación de un contrato resuelto a los cinco días de firmarse

FACUA Sevilla reclamó al banco que anulara la falsa deuda del afectado y eliminara sus datos del fichero de morosos en el que le había incluido por negarse a pagar.

FACUA.org
Sevilla-29/05/2019
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BBVA ha anulado una supuesta deuda de 4.808 euros a un socio de FACUA Sevilla por un tratamiento en iDental que nunca se llevó a cabo. El afectado ejerció su derecho de desistimiento apenas cinco días después de firmar el contrato, pero el banco le reclamó el pa

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