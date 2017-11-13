BMW deberá pagar una multa de 136 millones de euros en Suiza por prácticas anticompetitivas
Impedía a los clientes suizos adquirir vehículos de las marcas BMW o Mini en otros países europeos, con precios más bajos.
FACUA.org
Europa-13/11/2017
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El Tribunal Supremo Federal de Suiza ha rechazado este viernes la apelación del fabricante alemán de automóviles BMW contra una multa de 157 millones de francos (136 millones de euros al cambio actual) por impedir a los clientes suizos adquirir veh&iacu