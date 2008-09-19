Boeing no siguió las recomendaciones de seguridad tras el accidente de Detroit
El informe de la comisión de investigación requirió la "modificación de los sistemas de aviso de la serie MD para iluminar el sistema de alarma sonora".
FACUA.org
América-19/09/2008
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
El constructor aeronáutico Boeing no siguió las recomendaciones de la National Transportation Safety Board (NTSB), organismo estadounidense encargado de investigar los accidente aéreos, tras producirse en 1987 el accidente de Detroit, un siniestro ocurrido también en u