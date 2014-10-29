Bonos de internet móvil: denunciadas ocho compañías por quedarse con el importe de los megas no consumidos
FACUA advierte de que los contratos incurren en la misma cláusula abusiva que cuando redondeaban al alza el importe de las llamadas o se quedaban con el saldo de las tarjetas de prepago si no se realizaban recargas.
FACUA.org
España-29/10/2014
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Los bonos adicionales duran hasta el final del ciclo de facturación mensual y no se prorratean. | Imagen: Antonio Tajuelo (CC BY 2.0)
FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado a ocho compañías de móvil por quedarse con el importe de los megas no consumidos cada mes en los bonos que los usuarios contratan cuando agotan los datos incluidos en sus tarifas.
Los contratos de las operadoras incurre