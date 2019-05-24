Bosch, multada con 90 millones por colaborar con Volkswagen en el 'dieselgate'
La compañía entregó desde 2008 millones de dispositivos técnicos equipados con 'software' de gestión de motores que incluían herramientas que permitieron a los fabricantes de coches manipular las emisiones de gases tóxicos.
FACUA.org
Internacional-24/05/2019
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La Fiscalía de Stuttgart (Alemania) ha impuesto una sanción de 90 millones de euros al gigante alemán de componentes de automóviles y tecnología Robert Bosch GmbH por su participación en el escándalo de las emisiones de gases tóxicos que est