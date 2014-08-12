Bruselas insta a Avis, Hertz y Europcar a que permitan a los extranjeros contratar la mejor oferta
La Comisión Europea escribió el pasado 23 de julio a seis empresas de alquiler de coches para que pusieran fin con la práctica de impedir a los clientes contratar los precios más óptimos por motivos de nacionalidad o residencia.
Europa Press
Europa-12/08/2014
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La Comisión Europea ha instado a Avis, Hertz y Europcar a poner fin «inmediatamente» a su práctica discriminatoria «injustificada» que impide al cliente contratar la mejor oferta de precios por motivos de nacionalidad o residencia.
El comisario de Mercado In