Bruselas investiga a Abengoa por posible manipulación de los índices de referencia del etanol
La empresa dice que coopera activamente con las autoridades europeas y que su actividad se ha ajustado a la normativa de Competencia.
Europa Press
Europa-09/12/2015
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La CE cree que manipular los índices de referencia perjudica a la competencia. I Imagen: Europa Press
La Comisión Europea ha abierto este lunes una investigación formal contra Abengoa y otras dos empresas (la belga Alcogroup y la sueca Lantmännen ek för) para determinar si los tres fabricantes manipularon los índices de referencia del etanol publicados por una agenc