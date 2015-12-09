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Bruselas investiga a Abengoa por posible manipulación de los índices de referencia del etanol

La empresa dice que coopera activamente con las autoridades europeas y que su actividad se ha ajustado a la normativa de Competencia.

Europa Press
Europa-09/12/2015
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La Comisión Europea ha abierto este lunes una investigación formal contra Abengoa y otras dos empresas (la belga Alcogroup y la sueca Lantmännen ek för) para determinar si los tres fabricantes manipularon los índices de referencia del etanol publicados por una agenc

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