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Bruselas investiga a Disneyland Paris por ofrecer precios en función del país de procedencia

La Comisión Europea afirma que no es ilegal proponer tarifas distintas, pero sí la falta de transparencia o impedir a los usuarios ir a otras web o físicamente a otros mercados para acceder a esos servicios.

FACUA.org / Europa Press
Europa-30/07/2015
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La Comisión Europea ha comenzado a investigar si el complejo temático francés Disneyland Paris realiza discriminación de precios por razones de nacionalidad tras recibir denuncias de diversos consumidores. Por ello ha solicitado una investigación a las autoridad

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