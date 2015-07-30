Bruselas investiga a Disneyland Paris por ofrecer precios en función del país de procedencia
La Comisión Europea afirma que no es ilegal proponer tarifas distintas, pero sí la falta de transparencia o impedir a los usuarios ir a otras web o físicamente a otros mercados para acceder a esos servicios.
FACUA.org / Europa Press
Europa-30/07/2015
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Un mismo "pack premium" costaría en Francia 1.346 euros, mientras que los británicos tendrían que pagar 1.870 euros y los alemanes 2.447 euros. | Imagen: flickr.com/bartworldv6 (CC BY 2.0).
La Comisión Europea ha comenzado a investigar si el complejo temático francés Disneyland Paris realiza discriminación de precios por razones de nacionalidad tras recibir denuncias de diversos consumidores. Por ello ha solicitado una investigación a las autoridad