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Bruselas multa a once aerolíneas con 800 millones por pactar precios

La alemana Lufthansa y su filial suiza fueron exculpadas por ser las primeras que informaron a la CE sobre los hechos penados.

FACUA.org
Europa-09/11/2010
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La Comisión Europea (CE) ha penalizado hoy con 800 millones de euros (799.445.000) a once aerolíneas de carga «por establecer un cartel a nivel mundial que afectó a los servicios de transporte en el Espacio Económico Europeo (EEE)». Las once compañí

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