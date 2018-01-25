Bruselas multa a Qualcomm con 997 millones por exigir exclusividad a Apple en el uso de chips
La compañía se comprometió a hacer "pagos significativos" para que el gigante informático usara sólo sus productos en los iPhone y iPad.
Europa Press
Europa-25/01/2018
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Qualcomm dejaría de efectuar estos pagos en el caso en el que Apple lanzara un dispositivo con un chip desarrollado por un rival. | Imagen: Qualcomm.
La Comisión Europea ha impuesto una multa de 997 millones de euros a Qualcomm por abuso de posición dominante en el mercado de chips para dispositivos móviles 4G (LTE) al exigir exclusividad a su cliente Apple a cambio del pago de cantidades «significativas» de diner