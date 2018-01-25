Más noticiasAbuso de posición dominante

Bruselas multa a Qualcomm con 997 millones por exigir exclusividad a Apple en el uso de chips

La compañía se comprometió a hacer "pagos significativos" para que el gigante informático usara sólo sus productos en los iPhone y iPad.

Europa Press
Europa-25/01/2018
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

La Comisión Europea ha impuesto una multa de 997 millones de euros a Qualcomm por abuso de posición dominante en el mercado de chips para dispositivos móviles 4G (LTE) al exigir exclusividad a su cliente Apple a cambio del pago de cantidades «significativas» de diner

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos