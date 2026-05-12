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Alerta por Salmonella: la Aesan retira batidos proteicos veganos en polvo de la marca 226ERS y advierte de no consumirlos

Están afectados algunos lotes de los sabores chocolate, vainilla y frutos rojos con fecha de caducidad del 31 de julio y el 30 de noviembre de 2027.

FACUA.org
España-12/05/2026

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) ha tenido conocimiento a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (Sciri) de una notificación de alerta trasladada por las autoridades sanitarias de Comunidad Valenciana relativa a la presencia de Salmonel

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