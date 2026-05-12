Alerta por Salmonella: la Aesan retira batidos proteicos veganos en polvo de la marca 226ERS y advierte de no consumirlos
Están afectados algunos lotes de los sabores chocolate, vainilla y frutos rojos con fecha de caducidad del 31 de julio y el 30 de noviembre de 2027.
FACUA.org
España-12/05/2026
La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) ha tenido conocimiento a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (Sciri) de una notificación de alerta trasladada por las autoridades sanitarias de Comunidad Valenciana relativa a la presencia de Salmonel