Bruselas multa a X con 120 millones por engañar a sus usuarios con la marca azul de verificación
La sanción responde también a otras irregularidades como la falta de transparencia en su repositorio de anuncios y el incumplimiento de su obligación de permitir acceso a datos por parte de los investigadores.
Europa Press
Internacional-09/12/2025
La Comisión Europea ha anunciado una multa de 120 millones de euros a la red social X por el «diseño engañoso» de su marca azul de verificación de cuentas, que es percibido como sello de autenticidad por los usuarios a pesar de que su acceso es discrecional, lo que viola las obligacione