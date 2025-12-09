Más noticias

Bruselas multa a X con 120 millones por engañar a sus usuarios con la marca azul de verificación

La sanción responde también a otras irregularidades como la falta de transparencia en su repositorio de anuncios y el incumplimiento de su obligación de permitir acceso a datos por parte de los investigadores.

Europa Press
Internacional-09/12/2025

La Comisión Europea ha anunciado una multa de 120 millones de euros a la red social X por el «diseño engañoso» de su marca azul de verificación de cuentas, que es percibido como sello de autenticidad por los usuarios a pesar de que su acceso es discrecional, lo que viola las obligacione

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos