Bruselas multa con 1.106 millones a Eon y a GDF Suez por repartirse los mercados del gas
Por haber llegado a un acuerdo para repartirse los mercados francés y alemán del gas, lo que vulnera la normativa comunitaria que prohíbe las prácticas comerciales restrictivas.
FACUA.org
Europa-08/07/2009
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La Comisión Europea ha impuesto este miércoles una multa por un valor total de 1.106 millones de euros a la empresa energética alemana Eon, a su filial Eon Ruhrgas y a la compañía francesa GDF Suez por haber llegado a un acuerdo para repartirse los mercados fran