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Bruselas multa con 138 millones de euros a Mitsubishi e Hitachi por pactar precios

Ambas compañías habían acordado con una tercera marca japonesa, Denso, repartirse el mercado de los alternadores y los motores de arranque.

Europa Press
Europa-28/01/2016
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La Comisión Europea ha anunciado este miércoles una multa de 137,7 millones de euros para las empresas Melco (Mitsubishi Electric) e Hitachi por haber participado en un cártel con una tercera marca japonesa, Denso, para pactar precios y repartirse el mercado de los alternador

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