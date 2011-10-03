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Bruselas pide que se garantice la protección de los menores en las redes sociales

Sólo dos de nueve redes sociales analizadas -Habbo Hotel y Xbox Live- tienen mecanismos para impedir el acceso a sus perfiles a contactos ajenos.

FACUA.org
Europa-03/10/2011
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La Comisión Europea ha instado este viernes a las compañías gestoras de redes sociales a garantizar una mejor protección de los menores tras comprobar que sólo dos de nueve redes sociales analizadas -Habbo Hotel y Xbox Live- tienen mecanismos para impedir el acc

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