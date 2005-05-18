Cádiz y Córdoba son las capitales andaluzas con el coste del carné de conducir más caro
Granada y Sevilla están entre las tres ciudades más económicas de las veintiseis encuestadas por FACUA a nivel nacional.
FACUA.org
Andalucía-18/05/2005
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La Federación de Consumidores en Acción de Andalucía-FACUA ha elaborado un estudio comparando los precios de ochenta autoescuelas en las ocho capitales andaluzas, en el que ha detectado diferencias de hasta el 98%.
El estudio forma parte de un informe a nivel nacional