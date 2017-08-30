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Cae una red que estafó 6 millones con cargos fraudulentos a miles de víctimas en todo el mundo

Obtenía la numeración de tarjetas de crédito y débito vulnerando los sistemas de seguridad de comercios electrónicos o comprando los datos ilegales a terceros. La Policía ha detenido a seis personas en España.

FACUA.org
Internacional-30/08/2017
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La Policía Nacional ha desarticulado la rama española de una organización que estafó seis millones de euros a miles de víctimas en todo el mundo mediante cargos fraudulentos realizados en sus tarjetas bancarias.

Según ha detallado la Policía

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