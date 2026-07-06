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El Ministerio de Cultura pide al Ayuntamiento de Sevilla aclaraciones por los posibles desperfectos que causa el festival Icónica

FACUA Sevilla había rechazado el proyecto de ordenanza municipal que "legitimaba" el uso de la Plaza de España para eventos privados de diversa índole.

FACUA.org
Sevilla-06/07/2026
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El Ministerio de Cultura se ha dirigido al Ayuntamiento de Sevilla para pedirle que realice algunas aclaraciones acerca del Icónica Santalucía Sevilla Fest y el posible daño que puede estar causando en la Plaza de España, además de sobre el proyecto de ordenanza que pr

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