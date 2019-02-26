Carlos Ballugera, nuevo presidente del Consejo de Consumidores y Usuarios
Propuesto por la ministra Carcedo, ha sido elegido con el voto favorable de ocho organizaciones y la abstención de FACUA. El anterior presidente fue cesado porque ocultó su fichaje en Martínez-Echevarría.
FACUA.org
España-26/02/2019
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Carlos Ballugera Gómez será el nuevo presidente del Consejo de Consumidores y Usuarios (CCU). Ha sido nombrado a propuesta de la ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social con el voto favorable de ocho de las organizaciones que forman parte del órgano y