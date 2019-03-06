Carrefour cargó a un usuario durante meses comisiones de 30 euros por adeudar recibos que nunca le pasaba
Ha anulado los cargos tras la reclamación de FACUA Sevilla. La empresa le enviaba cartas para instarle a pagar en un plazo que ya había caducado cuando las recibía.
FACUA.org
Sevilla-06/03/2019
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Rafael Borrego, socio de FACUA Sevilla que ha logrado con su equipo jurídico resolver esta pesadilla con la financiera de Carrefour.
FACUA Sevilla ha logrado que el Servicio Financiero de Carrefour anule las comisiones por impago y los intereses de demora que durante meses cargó indebidamente a un usuario de su tarjeta de crédito Pass. La empresa le notificaba que su banco estaba rechazando unos recibos que en re