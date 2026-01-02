Más noticias

Carrefour retira una freidora sin aceite de su marca Carrefour Home por exceso de calentamiento

Está afectado el modelo con referencia HAF10LDU1700-25 y con código de barras 3616959381496.

FACUA.org
España-02/01/2026

Carrefour ha informado de la retirada del mercado, como medida de precaución, de algunas unidades de un modelo de freidora sin aceite de la marca Carrefour Home tras detectarse un exceso de calentamiento durante su uso. En concreto, está afectada la freidora con referencia HAF10LDU1700-25 y con

