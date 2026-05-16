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VOX NOS ATACA DE NUEVO | Episodio 118 de En Ocasiones Veo Fraudes

Os damos las gracias por la multitudinaria acogida en Sevilla de nuestro evento Frenar a la extrema derecha, te contamos cómo reclamar la indemnización por el apagón de 2025 y te damos detalles sobre la evolución de productos básicos en los supermercados.

FACUA.org
España-16/05/2026

Este sábado 16 de mayo lanzamos el episodio 118 de En Ocasiones Veo Fraudes, el pódcast de FACUA.

Aquí tienes los enlaces para ver/escuchar el episodio:

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