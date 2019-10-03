Caso iDental: FACUA pide actuaciones contra EVO Finance por quebrantamiento de medida cautelar
Ha notificado hasta en tres ocasiones al juez De la Mata el incumplimiento de prohibición de reclamar a los usuarios el pago de los créditos, que dictó en febrero y recordó mediante un nuevo auto en septiembre.
FACUA.org
España-03/10/2019
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FACUA-Consumidores en Acción ha remitido un escrito al titular del Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, José de la Mata, con el fin de que se emprendan actuaciones contra EVO Finance (ahora denominada Servicios Prescriptor y Medios