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Facturación de llamadas a líneas 905 no realizadas
Telecos y privacidad
Cataluña obliga a un 'call tv' a devolver a un usuario el importe de 213 llamadas a un 905 que le facturaron sin haberlas realizado
Telecos y privacidad
Ono se traga sus amenazas a un socio de FACUA y anula dos facturas con 18.000 llamadas falsas a líneas 905
Telecos y privacidad
El Congreso pide al Gobierno que actúe contra el fraude de las llamadas falsas a líneas 905 denunciado por FACUA
Telecos y privacidad
Telecomunicaciones regala a las telefónicas una sustanciosa subida en las tarifas de los 905
Telecos y privacidad
Ono factura a un usuario casi 18.000 llamadas a líneas 905 y le amenaza con embargarle sus bienes si no las paga
Telecos y privacidad
FACUA ya ha recibido más de 1.000 casos de afectados por la facturación de llamadas falsas a líneas 905
Telecos y privacidad
Las víctimas del fraude de las llamadas falsas a líneas 905 se extienden por las 17 comunidades autónomas
Telecos y privacidad
Ya son cientos los afectados por la facturación masiva de llamadas falsas a teléfonos 905 que han contactado con FACUA
Telecos y privacidad
FACUA recibe en sólo 24 horas más de 150 casos de afectados por el fraude de los 905
Telecos y privacidad
FACUA denuncia la facturación masiva de llamadas a líneas 905 no realizadas por los usuarios
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