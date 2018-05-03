Cerca de 450 escolares de Córdoba participan en los talleres de sensibilización sobre el uso del agua
Bajo el nombre '1 Gota x Una Vida', esta iniciativa ha sido fruto de un convenio de colaboración entre FACUA Córdoba y la Empresa Provincial de Aguas de Córdoba (Emproacsa), dependiente de la Diputación.
FACUA.org / Europa Press
Córdoba-03/05/2018
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Centenares de escolares de la provincia de Córdoba han participado ya en los talleres '1 Gota x una Vida'| Imagen: FACUA Córdoba.
Cerca de 450 escolares de Primaria de la provincia de Córdoba han participado ya en los talleres de sensibilización sobre el uso responsable del agua 1 Gota x una Vida, iniciativa fruto de un convenio de colaboración entre FACUA Córdoba y la Empresa Provincial