Más noticiasEn Cabra, Villaralto, Alcaracejos, El Viso, Santa Eufemia y El Guijo

Cerca de 450 escolares de Córdoba participan en los talleres de sensibilización sobre el uso del agua

Bajo el nombre '1 Gota x Una Vida', esta iniciativa ha sido fruto de un convenio de colaboración entre FACUA Córdoba y la Empresa Provincial de Aguas de Córdoba (Emproacsa), dependiente de la Diputación.

FACUA.org / Europa Press
Córdoba-03/05/2018
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

Cerca de 450 escolares de Primaria de la provincia de Córdoba han participado ya en los talleres de sensibilización sobre el uso responsable del agua 1 Gota x una Vida, iniciativa fruto de un convenio de colaboración entre FACUA Córdoba y la Empresa Provincial

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos