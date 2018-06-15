Cerradas las 24 clínicas odontológicas de iDental en toda España
La cadena ha dejado a miles de pacientes con los tratamientos interrumpidos o sin empezar, incluso tras haberlos pagado directamente o mediante una financiera.
FACUA.org
España-15/06/2018
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Imagen: identalnoticias.com
FACUA-Consumidores en Acción advierte de la clausura de la totalidad de las clínicas de la red iDental. Los veinticuatro establecimientos que la cadena mantenía por el territorio español han cerrado sus puertas, dejando a miles de pacientes con tratamientos sin termina