Cetelem devuelve a un socio de FACUA los 1.440 euros que pagó al financiar un tratamiento con iDental
Al afectado, que había abonado la totalidad de las cuotas, sólo le realizaron una intervención en dos años.
FACUA.org
Comunitat Valenciana-17/05/2019
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Tras la reclamación de FACUA Comunidad Valenciana, Cetelem ha devuelto 1.440 euros a un usuario de un contrato de financiación asociado a un tratamiendo odontológico con iDental del que sólo le realizaron una intervención debido al cierre de las clínicas.