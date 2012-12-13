Cientos de sevillanos se concentran frente al Ayuntamiento contra la subida de impuestos y tasas
Convocada por la plataforma Compromiso Social para el Progreso de Sevilla para exigir la modificación de unas ordenanzas que provocarán el empobrecimiento de la población.
FACUA.org
Sevilla-13/12/2012
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Cientos de sevillanos han acudido a la concentración convocada por la plataforma Compromiso Social para el Progreso de Sevilla contra el encarecimiento de las tasas y los servicios públicos provocado por las ordenanzas fiscales.
Durante la concentración, representantes