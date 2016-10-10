Coca-Cola y Pepsi destinan millones de euros a evitar que se vincule su consumo con la obesidad
Entre 2011 y 2014, la primera gastó de media unos cinco al año, sólo en EEUU, en este tipo de acciones. La segunda, tres. Organismos sanitarios, Cruz Roja, médicos e incluso alguna ONG, entre las receptoras.
FACUA.org / Agencias
Internacional-10/10/2016
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