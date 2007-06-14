Colgate advierte en EE.UU. de la venta de pasta de dientes que usa ilegalmente su marca con posible origen en Sudáfrica
Puede contener dietilenglicol, un disolvente industrial no apto para el consumo humano.
FACUA.org
América-14/06/2007
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Colgate–Palmolive Company ha emitido un comunicado desde Nueva York (EE.UU.) en el que advierte que se ha encontrado pasta de dientes falsificada envasada como «Colgate» en varias tiendas de descuento en cuatro Estados: Nueva York, Nueva Yersey, Pensilvania y Maryland.
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