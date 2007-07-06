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Colgate-Palmolive sigue sin contestar a las preguntas de FACUA

Le pide que aclare si los dentífricos fabricados en los cinco países desde los que han entrado ilegalmente incluyen componentes no autorizados en la UE.

FACUA.org
España-06/07/2007
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Colgate-Palmolive, SA sigue sin contestar a las preguntas planteadas por la Federación de Consumidores en Acción (FACUA) tras detectar en el mercado español productos con su marca procedentes, según el etiquetado, de Sudáfrica, Egipto, Turquía, Tailandia

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