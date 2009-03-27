Comienza el 6º Congreso de FACUA Andalucía
Olga Ruiz se presenta a la presidencia para tomar el relevo de Francisco Sánchez Legrán. Su candidatura incluye a Rubén Sánchez como secretario general y David Cifredo como vicepresidente primero.
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Andalucía-27/03/2009
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Renovación por un proyecto de futuro es el lema del 6º Congreso de la Federación de Consumidores en Acción de Andalucía-FACUA, que se celebra este viernes 27 de marzo en Sevilla.
Olga Ruiz Legido (Sevilla, 1968) se presenta a la presidencia de FAC